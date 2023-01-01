Поверка и замена газовых счётчиков в Челябинской, Свердловской, Курганской обл.
Газовые счетчики представляют собой неотъемлемую часть бытовой техники, присутствующей в каждом доме или квартире. Они предоставляют возможность надежно контролировать расход газа, что в свою очередь способствует экономии финансов и обеспечивает безопасность жильцов. В данном вопросе ключевым аспектом является выбор высококачественного счетчика и его профессиональная установка.
Поверка газовых счетчиков представляет собой процесс, в рамках которого специалисты проводят ряд операций в соответствии с утвержденными методиками, с целью оценки текущего технического состояния индивидуального газового счетчика. В частности, в ходе поверки проверяется точность регистрации расхода газа с учетом предусмотренной производителем допустимой погрешности.
Этот процесс регулируется обязательным требованием, установленным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), и является частью метрологической процедуры. Кроме того, правила проведения поверки и сроки ее проведения определены в Федеральном законе № 102 «Об обеспечении единства измерений».
Все газовые счетчики, как и другие устройства для учета, должны периодически проходить обязательную поверку. Без выполнения этой процедуры, счетчик может быть признан недействительным только по истечении срока его эксплуатации. В таком случае расчеты за газ будут основываться на средних нормативных показателях, применяемых в данном регионе (в зависимости от количества проживающих и площади жилья). Нормативный тариф на газ, разумеется, будет выше, чем при учете фактического потребления, поэтому проведение поверки газового счетчика является необходимым.
Частота проведения поверки для газовых счетчиков устанавливается согласно межповерочному интервалу, который указывается в паспорте на счетчике и составляет от 4 до 12 лет. Начало этого интервала отсчитывается с даты первой поверки, также указанной в паспорте устройства. Межповерочный интервал начинается с момента первой заводской поверки счетчика, а не с даты его установки. Для избегания покупки счетчика, у которого истек межповерочный интервал, рекомендуется предварительно ознакомиться с данными в его паспорте перед приобретением.
Процедура поверки счетчиков газа на дому на территории Челябинской, Свердловской, Курганской областях
Включает в себя следующие этапы:
Подача заявки на поверку газового счётчика.
Подача заявки на замену газового счётчика.
Клиент подает заявку на проведение выездной поверки, связываясь с операторами по телефону, через форму обратной связи или другим удобным способом.
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
1. Государственная аккредитация и весь необходимый пакет документов.
2. Приезжаем в удобное для вас время, без очередей, в выходные и будние.
3. Высокоточное и современное оборудование для поверки.
4. Низкие цены и скидки на коллективные заявки.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденные Постановлением Правительства №549 от 21.07.2008, абонент обязан самостоятельно обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки.
Данные о сроках поверки можно узнать из технической документации к прибору учёта газа или позвонить по телефону в свой абонентский участок.
Если у счетчика газа закончился межповерочный интервал, то со дня, следующего за днём окончания межповерочного интервала и до дня, следующего за днём опломбирования пломбой ООО «НОВАТЭК» вновь поверенного прибора учёта газа, начисление за газ производится по нормативам потребления.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
Работаем по всей Челябинской, Свердловской, Курганской обл.
1. Заявка (Вы делаете заявку
тел. +7 (932) 230 80 80
тел. +7 (800) 444 48 50
или на нашем сайте.)
2. Поверка (специалист приедет к вам домой в оговоренное время со специализированным оборудованием)
3. Документы (по результатам поверки выдается пакет документов (свидетельство о поверке, акт), согласованный с ООО «Новатэк»)
4. 8-10 лет (следующую поверку или замену счетчика следует проводить через 8-10 лет, в зависимости от модели счетчика)
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Подключение газовой колонки — от 6000 р.
Подключение газовых плиты — от 1000 р.
Замена газового шланга. — от 800 р.
Замена газового крана — от 300 р.
Установка диэлектрической муфты — от 200 р.
Счетчики G2.5: NPM, BK,СГБ, СГК - 3000 руб.
Счетчики G4: NPM, ВКG4Т, СГБ4-1, СГК, СГД - 3500 руб.
Счетчики G6: СГМН1-6 , ВКG6Т - 4500 руб.
Счетчики G10: ВКG10Т - 10.000 руб.
АТТЕСТАТ И ДОКУМЕНТЫ
ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ?
Подошел срок газового счетчика, в интернете нашла компанию "Метростандарт", оставила заявку на обратный звонок. Через 5-7 минут перезвонила девушка диспетчер, приняла заявку и сразу согласовали время поверки. За 20 минут, позвонил мастер, зовут Сергей, приехал, был вежлив, опрятен, провел процедуру и все доходчиво объяснил о моих дальнейших действиях. Рекомендую очень хорошая компания.
Светлана. 15 мая 2023.
Работа выполнена быстро, качественно и аккуратно. Мастер приехал в оговоренное время. Поверка счетчика заняла минут 40. Все необходимые документы предоставили. Оценка отлично.
Николай. 5 июня 2023.
Заказала в этой компании поверку счетчика. Очень рада, что не ошиблась с выбором. Часто подобные конторы работают халатно, но не эта. Уже начиная с первоначального звонка мне понравилось
отношение и профессионализм. В дальнейшем тоже не разочаровали. Могу смело советовать.
Анна. 12 сентября 2023.
Через сайт оставили заявку на поверку счетчика. Операторы перезвонили и согласовали удобную для нас дату и время. Мастер приехал вовремя, заполнил все документы и подсказал дальнейшие действия. Спасибо за работу.
Татьяна. 28 сентября 2023.
Хочу выразить большую благодарность вашей компании! Оставил заявку на сайте, мне перезвонил оператор, согласовали дату и время визита мастера и все! Отдельное спасибо мастеру за советы, профессионализм, пунктуальность, аккуратность и доброжелательность. Обязательно порекомендую вашу компанию своим знакомым и друзьям!
Андрей. 14 октября 2023.