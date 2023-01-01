Поверка и замена газовых счётчиков в Челябинской, Свердловской, Курганской обл.

Газовые счетчики представляют собой неотъемлемую часть бытовой техники, присутствующей в каждом доме или квартире. Они предоставляют возможность надежно контролировать расход газа, что в свою очередь способствует экономии финансов и обеспечивает безопасность жильцов. В данном вопросе ключевым аспектом является выбор высококачественного счетчика и его профессиональная установка. Поверка газовых счетчиков представляет собой процесс, в рамках которого специалисты проводят ряд операций в соответствии с утвержденными методиками, с целью оценки текущего технического состояния индивидуального газового счетчика. В частности, в ходе поверки проверяется точность регистрации расхода газа с учетом предусмотренной производителем допустимой погрешности.



Этот процесс регулируется обязательным требованием, установленным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), и является частью метрологической процедуры. Кроме того, правила проведения поверки и сроки ее проведения определены в Федеральном законе № 102 «Об обеспечении единства измерений».



Все газовые счетчики, как и другие устройства для учета, должны периодически проходить обязательную поверку. Без выполнения этой процедуры, счетчик может быть признан недействительным только по истечении срока его эксплуатации. В таком случае расчеты за газ будут основываться на средних нормативных показателях, применяемых в данном регионе (в зависимости от количества проживающих и площади жилья). Нормативный тариф на газ, разумеется, будет выше, чем при учете фактического потребления, поэтому проведение поверки газового счетчика является необходимым.



Частота проведения поверки для газовых счетчиков устанавливается согласно межповерочному интервалу, который указывается в паспорте на счетчике и составляет от 4 до 12 лет. Начало этого интервала отсчитывается с даты первой поверки, также указанной в паспорте устройства. Межповерочный интервал начинается с момента первой заводской поверки счетчика, а не с даты его установки. Для избегания покупки счетчика, у которого истек межповерочный интервал, рекомендуется предварительно ознакомиться с данными в его паспорте перед приобретением.

Процедура поверки счетчиков газа на дому на территории Челябинской, Свердловской, Курганской областях

Включает в себя следующие этапы:

Подача заявки на поверку газового счётчика.

Подача заявки на замену газового счётчика.

Клиент подает заявку на проведение выездной поверки, связываясь с операторами по телефону, через форму обратной связи или другим удобным способом.